İşte harcama limiti gerçeği: Oyuncu satmadan transfer zor

04 Ağustos 2020 Salı, 13:42

Futbol dünyasında gözler TFF'nin harcama limitleri ile ilgili yapacağı açıklamaya çevrilmişti.

Limitler, tam da transferin başladığı gün, oyuncu alımı ve satımını ne kadar etkileyecekti.

Öğle saatlerinde TFF beklenen açıklamayı yaptı.

Kabaca, Son şampiyon Medipol Başakşehir'in önümüzdeki sezon harcama limiti 170 milyon 654 bin 928 TL olarak belirlenmiş,. Galatasaray ise gelecek sezon için 493 milyon 398 bin 642 TL harcama yapabilecekti. Beşiktaş’ın 298 milyon 99 bin 722 TL limiti bulunurken, Fenerbahçe’nin de 177 milyon 573 bin 89 TL'lik harcama limitine sahip olduğu duyruldu.

Örneğin Fenerbahçe'nin geçen yıl 206 milyon lira olan harcama limiti iyice geriye çekilmişti.

Üstelik bu rakamlar sadece transfere harcanacak paraları kapsamıyor; 2020-21 sezonundaki tüm giderleri içeriyordu. Teknik direktör, antrenör, futbolcu maaşları, primler, hatta kiralama giderleri...

Bu bağlamda maaş giderleri 45-55 milyon Avro bandında olan 3 büyüklerin transfer yapmaları pek mümkün gözükmüyor; hele hele takımlarının iskeletlerini değiştirmelerine olanak yok. En fazla maaşı 56 milyonla Beşiktaş ödemiş geçen yıl, Galatasaray'ın 52, Fenerbahçe'nin ise 49.5 milyon gideri var. Trabzonspor'da ise bu tutar 15 milyon bandında.

Ancak mevcut kadrodaki birilerinin satılmasından gelecek paraların 1/3'ü transfere harcanabilecek. Bu madde Galatasaray ile çokça Fenerbahçe'yi zorlayacak gibi duruyor.

Keza aynı durum Şampiyonlar Ligi ve UEFA gelirleri için de benzerlik içeriyor. TFF diyor ki kulüplere, "UEFA'dan gelen paranın 1/3'ünü transfere harcayabilirsin.."



