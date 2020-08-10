İşte Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2.12 artışla 481,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780,00 lira, Cumhuriyet altını 3.191,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 yükselişle 481,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 480,80 481,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.170,00 3.191,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 438,70 442,70
Lira(Tam) Ziynet 3.098,00 3.118,00
Yarım Ziynet 1.549,00 1.559,00
Çeyrek Ziynet 775,00 780,00
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