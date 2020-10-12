İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son anket

12 Ekim 2020 Pazartesi, 08:28

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Yöneylem Araştırma firmasının “Gündemetre” araştırması Türkiye'nin fotoğrafını çekti. Araştırma 67 ilde 2 bin 402 kişi ile yapıldı. 23-27 Eylül döneminde gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları şöyle:

Katılımcılar Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yüzde 19.9 ile ekonomik kriz, yüzde 16.8 ile korona, yüzde 15.7 ile işsizlik, yüzde 15.4 ile hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Seçmenlerin yüzde 40'ı geçen ay en az bir faturasını ödeyemediğini vurguladı. Her 2 seçmenden biri, hanelerinde en az bir kişinin iş aradığını anlattı.

Seçmenlerin 3'te ikisi geçen yıla göre gelirlerinin düştüğünü dile getirirken, gelirlerinin arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 7. Türkiye'nin iyi yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 30'da kaldı, kötü yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 49. Seçmenler en çok eğitim politikalarını başarısız bulurken, ekonomi politikaları bunu takip ediyor. Seçmenler Sağlık Bakanlığı'nın korona ile ilgili yayınladığı verilere güvenmiyor.

AKP'NİN OY ORANI 2002 SEVİYESİNDE

Araştırmaya göre parlamenter sistemi isteyenler yüzde 48.1, başkanlık sistemi diyenler yüzde 33. AKP'ye destek 2002 seviyesine indi. CHP'nin oyu yüzde 27-28 bandına sıkışmış görünüyor. Yüzde 3 DEVA Partisi, yüzde 1.3 Gelecek Partisi, yüzde 1.3 Saadet, yüzde 11 İYİ Parti, yüzde 11.8 HDP, yüzde 8.7 MHP, yüzde 27.8 CHP ve yüzde 34.4 AKP diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmek için gerekli yüzde 50+1'in uzağında görünüyor. “Erdoğan'a mı İmamoğlu'na mı oy verirsin” sorusuna katılımcılar yüzde 41.8 ile İmamoğlu derken yüzde 41 ile Erdoğan yanıtını verdi.