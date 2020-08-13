İşte NBA'de play-off eşleşmeleri!
NBA'de play-off heyecanı başlıyor! 11 Mart'ta corona salgını nedeniyle ara verilen ve 31 Temmuz'da Orlando'da yeniden başlayan ligde normal sezon sona eriyor.
Sabaha karşı oynanan maçlarında ardından play-off’ta biri hariç diğer 7 eşleşme de belli oldu. Doğu Konferansı’nı lider tamamlayan Milwaukee Bucks, 8. sıradaki Orlando Magic ile karşılaştı. Batı Konferansı’nda ise lider Los Angeles Lakers’ın rakibi oynanacak son maçlar ve ardından yapılacak seri ile belli olacak. LA Lakers’ın rakibi Portland, Memphis, Phoenix ya da San Antonio’dan biri olacak.
Play-off maçları 17 Ağustos’ta, yarı finaller 31 Ağustos, finaller 15 Eylül ve NBA Finalleri de 30 Eylül’de başlayacak.
DOĞU KONFERANSI
Milwaukee-Orlando Toronto-Brooklyn Boston-Philadelphia Miami-Indiana
BATI KONFERANSI
LA Lakers-Portland, Memphis, Phoenix ya da San Antonio LA Clippers-Dallas Denver-Utah Houston-Oklahoma City
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