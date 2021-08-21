İşte sansürlenen Sayıştay raporu! Kanser ilaçlarında dev vurgun

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Sayıştay Başkanlığı’nın “Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarının Sürdürülebilirliği Konu Denetim Raporu” başlıklı bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporda Sayıştay, kanser ilaçlarının gümrükten giriş fiyatı ile Türkiye’de satış fiyatı arasında 46 kat fark tespit etti. Şirketlerin gümrükten giriş fiyatı ile izin verilen nihai satış fiyatları arasında yüzde 4 bin 530 kârı bulunduğuna dikkat çeken Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Rapora ulaşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2017 yılında hazırlanan bu raporun yayımlanmadığına dikkat çekerek “Rapor hasır altı edildi. Sansürlendi. Gümrük giriş fiyatı 200 - 300 TL olan kanser ilaçlarını hastanelere 20- 30 bin TL’den satmak büyük bir soygundur” dedi.

Sayıştay’ın söz konusu raporunda “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58’inci maddesi kapsamında kurulan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin finansal sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneriler” ifade edildi. Raporun “ilaç ve medikal ürünlerin gümrükten giriş fiyatlar ile nihai satış fiyatları arasında yüzde 4 bin 530’lara varan fahiş kârların olması” bölümünde çarpıcı tespitlere yer verildi. Yapılan incelemelerde ithal ilaçların gümrükten giriş fiyatlarının takip edilmediğine dikkat çekilen raporda “Depocu giriş fiyatlarının gümrükten giriş fiyatı olarak kabul edilmesine rağmen bu ilaçların gümrükten gerçek giriş fiyatlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile SGK tarafından bilinmediği tespit edilmiştir” denildi.

Sayıştay, 41 firmanın 2017 yılında ithal ettiği ilaçların gümrükten giriş fiyatlarını Ticaret Bakanlığı’ndan temin ettiğine dikkat çekerek en pahalı beş ilacın gümrükten giriş fiyatları ile izin verilen Türkiye satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığını aktardı.

‘MALİYETİ ÇOK BÜYÜK’

Yapılan incelemede Sayıştay, söz konusu ilaçların gümrükten giriş fiyatları ile Türkiye’de izin verilen nihai satış fiyatları arasında 46.3 kata varan farklar tespit etti. Yani fiyatlar arasında yüzde 4 bin 530 kâr marjı bulunduğu görüldü. Raporda 12 ilacı ithal eden firmalar ile bu ilaçları satın alan firmaların yüzde 90’ının aynı firma olduğu belirtildi. İlaçların genellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğuna dikkat çekilen raporda “bu ilaçların pahalı ilaçlar olması nedeniyle kâr marjlarındaki çok küçük bir farkın bile hastanelere ve SGK’ye çok büyük maliyetle getiriyor” ifadeleri kullanıldı.