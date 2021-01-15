İşte Selçuk Özdağ'ın saldırıdan önceki son paylaşımı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Özdağ, saldırıya uğramadan önce yaptığı son paylaşımda "Milletinden önce kendini düşünen yöneticilerin varlığı beka sorunudur" diye yazmıştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 15:48
İşte Selçuk Özdağ'ın saldırıdan önceki son paylaşımı
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Silahlı ve sopalı saldırının ardından hastanede tedavi altına alınan Özdağ, saldırıdan 2 saat önce Twitter hesabından bir haber paylaşarak, "Azıcık aşıları var kaygısız başları var. Milletinden önce kendini düşünen yöneticilerin varlığı beka sorunudur" yazmıştı.

Özdağ'ın son paylaşımı şöyle:


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