İşte Selçuk Özdağ'ın saldırıdan önceki son paylaşımı

15 Ocak 2021 Cuma, 15:48

Silahlı ve sopalı saldırının ardından hastanede tedavi altına alınan Özdağ, saldırıdan 2 saat önce Twitter hesabından bir haber paylaşarak, "Azıcık aşıları var kaygısız başları var. Milletinden önce kendini düşünen yöneticilerin varlığı beka sorunudur" yazmıştı.

Özdağ'ın son paylaşımı şöyle: