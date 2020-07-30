İşte Spotify'ın ikinci çeyrek verileri

30 Temmuz 2020 Perşembe, 17:59

Spotify yetkilileri, dün düzenledikleri bir toplantıda 2020'nin ikinci çeyreğinin nasıl geçtiğine dair verileri açıkladılar. Spotify tarafından yapılan açıklamada, platformun ücretli abone sayısının beklentilerden yüksek miktarda arttığı ifade edildi. Ancak şirket, buna rağmen gelirler ve kar konusunda hedeflerine ulaşamadı.

Spotify tarafından yapılan açıklamalara göre platformun aylık kullanıcı sayısı 299 milyona yükseldi. Bu da Spotify'ı aktif kullanan tüketicilerde yüzde 29 oranında yükselişin olduğunu gösteriyor. Platform, 2020'nin ikinci çeyreğinde ise dünya genelinde 8 milyon yeni abone kazandı. 8 milyon yeni abone, Spotify'ın yeni abone miktarının yıllık bazda yüzde 27 artırdığını gösteriyor. Açıklanan son rakamlara göre Spotify Premium kullanıcılarının sayısı, 138 milyon olarak karşımıza çıkıyor.

WebTekno'nun haberine göre; Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, işletme giderlerinin ve hisse senetleri ile ilgili giderlerdeki artışın yüzde 48 olduğu belirtiliyor. Reklam gelirlerinde de yüzde 21 oranında kayıp yaşanan Spotify, bu düşüşün temel nedeninin koronavirüs pandemisi olduğunu ifade ediyor. Yetkililere göre 30 Haziran tarihi itibarıyla da platform, COVID-19 salgını öncesindeki kullanım ve reklam seviyelerine ulaşmış durumda.

Spotify, ilerleyen süreçler için kullanıcı sayılarındaki beklentilerine de değindi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Spotify, bir sonraki çeyrek sonunda 317 milyon civarında aktif kullanıcıya sahip olacak. Bu kullanıcıların 144 milyon kadarınınsa Spotify Premium aboneleri olacağı ön görülüyor. Şirkete göre bir sonraki çeyrekte de platformun kullanıcı ve Premium abone sayısında ciddi artışlar yaşanacak.

Spotify yetkilileri, şirketin gelir gider tablosunu da açıkladılar. Yapılan açıklamalarda Spotify'ın, 2020'nin ikinci çeyreğinde 1.89 milyar dolar gelirinin olduğu ve bu gelirin yıllık orandaki artışının yüzde 13 olduğu ifade edildi. Ancak şirket, net zararının 356 milyon euroya yükseldiğini ifade ediyor. Bu zararın nedenlerinden bir tanesi, Spotify Premium kullanıcılarından gelen gelirin yıllık bazda yüzde 9 azalması.

Spotify, 2020'nin ikinci çeyreği için hedeflediği zararı tutturamadı. Hatta aradaki beklentilerle net sonuçlar arasındaki fark, 126 milyon euro olarak gerçekleşti. Spotify, bu zararın ardındaki en büyük nedenin "sosyal masraflar" olduğunu ifade ediyor. Spotify'ın sosyal masraflardan kastettiği şeyse Spotify'ın çeşitli ülkelerde hisse senedi değerleri nedeniyle ödediği tazminatlar ve bazı yine bazı ülkelerdeki çalışanların maaşları (ve diğer giderleri).

Spotify'ın açıkladığı sonuçlar, edilen zararlardaki artışlara rağmen Spotify için olumluymuş gibi görünüyor. Çünkü şirket, platforma büyük yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlar, kullanıcılar tarafından da kısa bir sürede benimseniyor. Özellikle de Spotify'ın ünlü isimlerle oluşturduğu podcast yayınları, kullanıcıları mest ediyor. Spotify'a göre podcast dinlenme oranları, yıllık bazda üç haneli oranlarda yükselmeye devam ediyor.