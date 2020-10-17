İşte Süper Lig'in koronavirüs karnesi!

17 Ekim 2020 Cumartesi, 12:47

Süper Lig’de her hafta yapılan Covid-19 testlerinde 17 kulüpte pozitif vakaya rastlanırken 4 takımda vaka tespit edilmedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ülke futbolunu da fazlasıyla etkiledi. Takımlara yapılan testler sonucunda birçok kulüpte pozitif vakalara rastlanırken Süper Lig’de ilk kez bir karşılaşma ertelenmek zorunda kaldı. Bu hafta oynanması gereken Hatayspor – Erzurumspor maçı, Hatayspor’da 19 kişinin Korana olması sebebiyle ertelendi. Federasyondan yapılan açıklamada, karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği ifade edildi.

4 BÜYÜKLER POZİTİF

Sezonun başlamasından bu yana 4 büyükler arasında en çok vaka Beşiktaş’ta çıktı. Daha önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ve Sergen Yalçın’nın da virüse yakalandığı açıklanırken, geçtiğimiz ay yapılan açıklamada Beşiktaş’tan 7 futbolcu ve 5 idari personelin test sonuçlarının pozitif olduğu açıklanmıştı. Ayrıca hafta içinde yeni transfer Bernard Mensah’ın da testinin pozitif olduğu ifade edilmişti.

Pandeminin ilk aylarında virüse yakalanan isimlerden olan Fatih Terim, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Sezonun ilk haftasından itibariyle hiçbir futbolcuda virüse rastlanmazken, performans ekibinden bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sezon öncesi hazırlıklarında isimleri açıklanmayan 2 futbolcunun testlerinin negatif çıktığı ifade edilmişti. Ayrıca Galatasaray’ın Rangers ile oynadığı Avrupa Ligi eleme maçı öncesinde Arda Turan’ın yüksek ateş belirtisiyle PCR testi yapıldığı ve akciğer tomografisinin çekildiği açıklanmış, sonrasında oyuncunun her iki testinin de negatif olduğu belirtilmişti.

Sezona yaptığı transferlerle iddialı giren Fenerbahçe’de sezon öncesi kampında 1 futbolcu ve 1 teknik ekip personelinde virüse rastlandığı açıklanmıştı. Ayrıca geçtiğimiz hafta yapılan testlerde Nabil Dirar’ın da testinin pozitif çıktığı ve tedavisine başlandığı belirtilmişti.

Trabzonspor da Koronavirüs’ten etkilenen kulüplerden birisi oldu. Kulüpten dün yapılan açıklamada 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi. Trabzonspor ayrıca Ağustos ve Eylül ayında 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

VİRÜS TÜM LİGİ ETKİLEDİ

4 büyükler hariç ligdeki birçok takım da virüsten etkilendi. Ligin 2.haftasında oynanan Beşiktaş- Antalyaspor maçı öncesinde Antalyaspor’a yapılan testlerde takımın neredeyse tamamının testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada testlerde bir tutarsızlık olduğu, oyuncu grubuna ve tüm teknik ekibe yeniden test yapıldığı ve test sonucunda 1 futbolcu ve 1 personelin testinin pozitif çıktığı ifade edilmişti. Son olarak hafta içinde Malatyaspor’da 4, Kayserispor’da 3, Çaykur Rizespor’da ise 2 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Ayrıca Alanyaspor, Erzurumspor, Kasımpaşa, Ankaragücü ve Gaziantep kulüp çalışanlarında virüse rastlandığını, Göztepe ise yeni transferlerden 1 kişinin testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’da Korona’ya yakalanan isimlerden olmuştu.

4 KULÜPTE VAKA YOK

Süper Lig’de yer alan 17 kulüp geride kalan 4 haftada ve sezon öncesinde pozitif vakaları açıklarken Sivasspor, Karagümrük, Konyaspor ve Denizlispor kulüp personelinde ve oyuncularda pozitif vakaya rastlanmadığını açıklamıştı.

3 HAKEM POZİTİF

Takımlarla birlikte düzenli olarak teste giren hakemlerde de üç pozitif vaka tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada 23 Eylül’de yapılan test sonuçlarına göre 2 klasman ve 1 bölgesel lig hakeminin testlerinin pozitif çıktığı, hakemlerin herhangi bir semptom göstermediği belirtilmişti.