İşten çıkarılanların tazminatları ödenmedi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Komşu Fırın adıyla faaliyet yürüten Doruk Unlu Mamüller Sanayi Yatırım ve Perakende Hizmetleri Anonim Şirketi, 2017-2018 yıllarında banka borçlarıyla icralık oldu ve fabrikaların bazıları icradan satışa çıkartıldı.

Bu süreçte şubelerinin çoğu kapatıldı, çalışanlarının birçoğu da işten çıkartıldı. Geçen ay da konkordato talep eden Komşu Fırın’ın Panista adıyla Kile Un ve Unlu Mamüller Sanayi Yatırım ve Perakende Hizmetleri Anonim Şirketi olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

‘100 İŞÇİ ÇIKARILDI’

Komşu Fırın’dan tazminatsız işten çıkarılan ve 9 yıllık çalışan olduğunu söyleyen Fatih Doğruöz (44), “2017 yılın ocak ayında, ‘Zarar ediyoruz, küçülmeye gideceğiz’ denilerek işçileri çıkarmaya başlandı. Geçen aya kadar işçi çıkarma devam etti. Şu an tazminatsız işten çıkarılan yaklaşık 100 yakın işçi var. 12-15 yıl çalışan var. Benim 200 bin civarı ama toplamda tüm işçilerin 2 milyon TL yakın tazminatımız var. Bizi çıkardıklarında ‘Tazminatlarınızı ödeyeceğiz’ dediler.

Daha sonra da, ‘Ödemeyeceğiz, mahkemeye başvurun’ dediler. Tazminat davası sonuçlanan arkadaşlar var ama onlar da tazminatlarını almış değiller. Mahkeme kararlarını tebliğ ettik, herhangi bir dönüş olmadı. Misal benim işe iade davam bitti ama ne işe aldılar ne tazminatımı alabildim” diye konuştu.

'SADECE TABELA DEĞİŞTİ'

Komşu Fırın ile Panista’nın aynı olduğunu söyleyen Doğruöz, “Doruk Unlu Mamüller şirketini borç karşılığı denilerek Kile Un ve Unlu Mamüller şirketine taşıdılar. İkisi de aynı ama resmiyette Kile şirketi başkasının adına kayıtlı. Planlı bir şey. Komşu Fırın tabelasını da Panista olarak değiştirdiler. Doruk şirketinde kimseyi muhatap bulamıyoruz. Kile şirketi üzerinden de, Doruk şirketi üzerinden de maaşını alan işçiler var. Misal daha önce Komşu Fırında çalışan işçinin sigortası şu an Doruk şirketi üzerinden yatırılıyor.

O işçinin maaşı da hesabına her iki şirketten de yatırılmış. Hiçbir değişiklik olmadan aynı şirket olarak devam ediyorlar ama Komşu Fırın yetkilileri, ‘Panista bizim şirketimiz değil. Battık, konkordato ilan ettik. Tazminatınızı ödemeyeceğiz’ diyorlar” açıklamasında bulundu.

'YILLARIN EMEĞİ'

Sosyal medya üzerinden bu durumu dile getirmeye başladıktan sonra Panista’nın avukatının geçen hafta kendilerini aradığını belirten Doğruöz şöyle konuştu: “Avukat, ”Hakkınızın yüzde 50’sini vereceğiz.

Bunun 3-4 binini peşin verelim geri kalanını da 7-8 taksi yapalım dediler’ dedi. Ama geçen senelerde de bir kaç işçiye 3-4 bin verilip geri kalanını ödemedikleri için kabul etmedik. Yıllarca çalışıp emeklerimizin karşılığını alamamak bizi derinden üzüyor. Çoğumuz uzun bir süredir işsiz.”