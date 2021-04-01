'İşten çıkarma yasağı salgın boyunca devam etmeli'

01 Nisan 2021 Perşembe, 12:19

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart itibarıyla sonlandırılmasının milyonlarca işçiyi işsizlik tehlikesiyle ve “ücretsiz izin” adı altında günlük 47 lira ile yaşama dayatmasıyla karşı karşıya bırakacağını söyledi.

Çerkezoğlu, "muhalif.com.tr" isimli internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi ve ödenek için aranan önkoşulların kaldırılması ve ödeneğin alt sınırının asgari ücret olması gerektiğini belirtti.

Salgının ekonomik ve sosyal tahribatının devam ettiğine dikkat çeken Çerkezoğlu, "İşten çıkarma yasağı salgın boyunca bütün istisnaları kaldırılarak devam edilmeli, Kod-29 (ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış) zulmüne son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Hükümetin salgının başından itibaren sermayeyi koruma tercihini ortaya koyduğunu, sınırlı olan desteklerin büyük oranda işverenlere aktartıldığını söyleyen Çerkezoğlu, "Milyonlar işini, aşını, gelirini kaybederken sermayenin karları salgın süresince artmıştır. Bu tercihler değişmelidir. Salgın süresince yurttaşlarına iş ve gelir güvencesi sağlamak bir lütuf değil, Anayasa’daki sosyal devlet ilkesi gereği hükümetin bir görevidir" dedi.

"ASGARİ ÜCRET PANDEMİ KOŞULLARI DİKKATE ALINARAK VERGİLERDEN MUAF TUTULMALI"

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, bu süreçte yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

-Kısa çalışma ödeneği sürdürülmeli ve ödenek için aranan önkoşullar kaldırılmalı, ödeneğin alt sınırı asgari ücret olmalıdır.

-İşten çıkarma yasağı salgın boyunca bütün istisnaları kaldırılarak devam edilmeli, Kod-29 zulmüne son verilmelidir.

-Ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, salgın ve işten çıkarma yasağı döneminde işin durması durumunda özel sektörde çalışan işçilere kısa çalışma ödeneği uygulanmalıdır.

-İşsizlik Sigortası Fonu sadece işçilere tahsis edilmeli ve Fon’dan yapılan işveren destek ve teşvikleri durdurulmalıdır.

-Kayıt dışı çalışanların ve yoksul yurttaşların geçimini sağlamak üzere düzenli bir asgari gelir desteği (sosyal sigorta desteği) sağlanmalıdır.

-Düzensiz ve kuralları değişen keyfi sosyal yardım mekanizması yerine ILO’nun sosyal güvenlikle ilgili 102 sayılı Sözleşmesi ve 202 sayılı Tavsiye Kararı’na uygun olarak bütün yurttaşlara asgari geçimi şartlarını sağlayacak bir asgari gelir desteği/sigortası (aile sigortası destekleri dahil) uygulamasına geçilmelidir.

-Asgari ücretin brütü net ödenmelidir. Asgari ücret pandemi koşulları da dikkate alınarak vergi ve kesintilerden muaf tutulmalı, asgari ücretin brütü net olarak ödenmelidir.

-İşçilere bütçeden SGK prim desteği verilmelidir. Emekli aylıkları ve gelirleri hızla yeniden düzenlenmeli ve emekli aylıkları ve gelirlerinin alt sınırı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.