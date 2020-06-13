İşten çıkarma yasağı uzatılabilir
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağının 17 Ekim'e kadar uzatılabileceğini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 Temmuz’da son bulması beklenen işten çıkarma yasağını bir süre daha uzatmayı düşündüklerini belirtti. Yasak 17 Ekim’e kadar uzayabilir,
NTV’de canlı yayına katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde alınan 17 Temmuz 2020 günü son bulması beklenen üç aylık işten çıkarma yasağıyla ilgili bir soru üzerine yasağı bir süre daha uzatmayı düşündüklerini belirtti.
ÜÇ AY DAHA UZAYABİLİR
Zümrüt şu açıklamalarda bulundu:
"Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. 1 milyon 358 bin kişi nakdi yardım desteği alıyor. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz."
İşten çıkarma yasağı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla üç ay daha olmak üzere 17 Ekim’e kadar uzatılması bekleniyor.
Gündemde olan tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında bilgi veren Zümrük, “Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek” dedi.
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