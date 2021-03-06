İstifa edeceği iddia edilen Hakan Atilla'dan açıklama
ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddia edildi. Hakan Atilla iddialarla yaptığı ilk açıklamada izne ayrıldığını doğrulayarak, “İddialara cevap vermek anlamlı değil o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette” dedi.
ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği öne sürüldü.
Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Atilla'ın cuma günü izne çıktığını ve ilerleyen günlerde hissedarlar görüşene kadar geri dönmeyeceğini ifade etti. Hem Borsa İstanbul, hem de Atilla'nın kendisi izinde olduğunu doğruladı, ancak daha fazla yorum yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Atilla, Ekim 2019'da eski Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından göreve BİST Genel Müdürlüğü'ne atandı. Atilla, Halkbank'ta çalışırken İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü.
HAKAN ATİLLA'DAN AÇIKLAMA
Hakkındaki iddialarla ilgili Odatv'ye açıklama yapan Hakan Atilla izne ayrıldığını doğrulayarak, “İzne ayrıldım izin kararı şahsıma ait dava veya başka konularla alakası yok” ifadelerini kullandı.
İstifa iddiasının sorulması üzerine de Hakan Atilla, “İddialara cevap vermek anlamlı değil o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette” diye yanıt vermekle yetindi.
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