İstifa ettiği iddia edilen Ziya Selçuk'tan yeni paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim vizyonundaki dönüşümün, öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercihlerine de yansıdığını belirtti.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçen hafta istifasını verdiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da istifayı onayladığını iddia etmişti.
İstifa ettiği iddialarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım Selçuk, "Mesleki eğitim vizyonumuzdaki dönüşüm, öğrencilerimizin LGS tercihlerine de yansıyor. 2019'da açtığımız İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 0,71 puan dilimindeki tercihler arasında. Meslek liselerimizin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
- Tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
- Zabıta ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
- Damada boyunduruklu eziyet kamerada
- Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada
- Girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
- Dipsiz Göl “Dipsiz Çöl” oldu
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti iddiası
- 'Emekliler için bu oran konuşulmalı'
- Erdoğan ayağına getirtti iddiası
- 970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı
- Yangınlarla mücadele eden Muğla'da da halka çay fırlattı
- Erdoğan'ın Marmaris konvoyu olay oldu!
- Tunceli'de orman yangınına müdahaleye engelleme
- Eşini öldüren kadın yeniden yargılanıyor
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi