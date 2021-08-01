İstifa ettiği iddia edilen Ziya Selçuk'tan yeni paylaşım

01 Ağustos 2021 Pazar, 16:21

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçen hafta istifasını verdiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da istifayı onayladığını iddia etmişti.

İstifa ettiği iddialarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım Selçuk, "Mesleki eğitim vizyonumuzdaki dönüşüm, öğrencilerimizin LGS tercihlerine de yansıyor. 2019'da açtığımız İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 0,71 puan dilimindeki tercihler arasında. Meslek liselerimizin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır" değerlendirmesinde bulundu.















