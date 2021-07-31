Flaş iddia... Ziya Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçen hafta istifasını verdiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da istifayı onayladığını iddia etti.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini öne sürdü.
Işık, Bakan Selçuk'un geçen hafta istifasını verdiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da istifayı onayladığını belirterek, "Yeni bakanın kim olacağına dair 2 aday var. Sanırım karar verildiğinde duyurulacak" ifadelerini kullandı.
Işık'ın paylaşımı şu şekilde:
Video Haberler
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
- Balkondan atladı, “Ölmedim” diye bağırdı
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
- Ormanlar yanarken yürürlüğe giren yasa tartışma çıkardı
- Başkan Sözen provokatörleri duyurdu
- Bodrum’da yangın!
- O orman işçisinden tek cümlelik yorum
- Feyzioğlu'ndan Konya'daki katliam üzerine açıklama
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- Bodrum'da panik: Yangın büyüdü
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- CHP'den Konya'daki katliama tepki