Flaş iddia... Ziya Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçen hafta istifasını verdiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da istifayı onayladığını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:10
Flaş iddia... Ziya Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini öne sürdü.

Işık, Bakan Selçuk'un geçen hafta istifasını verdiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da istifayı onayladığını belirterek, "Yeni bakanın kim olacağına dair 2 aday var. Sanırım karar verildiğinde duyurulacak" ifadelerini kullandı.

Işık'ın paylaşımı şu şekilde:


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