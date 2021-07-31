Flaş iddia... Ziya Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:10

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini öne sürdü.

Işık, Bakan Selçuk'un geçen hafta istifasını verdiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da istifayı onayladığını belirterek, "Yeni bakanın kim olacağına dair 2 aday var. Sanırım karar verildiğinde duyurulacak" ifadelerini kullandı.

Işık'ın paylaşımı şu şekilde: