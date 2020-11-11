İstifada çarpıcı iddialar!

11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" programında, Berat Albayrak'ın istifa açıklamasını neden Instagram hesabından yaptığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Berat Albayrak'ın Twitter hesabını ekibi yönetiyor. Onların deyimiyle görevden affını isteyince Twitter'ı hemen engelleniyor bir çılgınlık yapmasın diye. Bürokratlarına talimat geliyor, 'hesabını kapatın' diyorlar, şifreleri kendisinde değil. Instagram hesabını ise kendisi yönettiği için bu mektubu kendisi yazıyor ve oraya koyuyor. Tayyip Bey bu mektubu saygısızlık, AKP'li çevreler de yakışıksız olarak değerlendiriyor."

ALBAYRAK NEREDE?

Yarkadaş, istifa açıklamasından sonra bir başka merak konusu olan, Albayrak'ın günlerdir nerede olduğu sorusuna da, "Bugüne kadar AKP ile ilgili verdiği hiçbir bilgi yanıltmadı" diyerek güvenilirliğini vurguladığı bir kaynağından aldığı bilgiye göre Albayrak'ın Trabzon'da ailesinin yanında olduğunu söylediğini belirtti.

DÜNÜRÜNÜN TELEFONUNU AÇMADI

Yarkadaş, Erdoğan ve Albayrak ailesi arasında yaşanan gerilimde ikinci bir istifanın da yaşandığını aktardı. Buna göre Berat Albayrak'ın babası, yani Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak AKP üyeliğinden istifa etti. Yarkadaş bu iddiayı "İddiaya göre Berat Albayrak'la Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı gerilimden sonra, Albayrak'ın babası Sadık Albayrak Sayın Erdoğan'ı arıyor ve ulaşamıyor. Albayrak'ın oğlunun istifasının ardından AKP'den istifa ettiği bilgisi de bana çok sağlam bir kaynaktan geldi. Kaynağım 'Sadık Bey çok kırıldı ve istifa etti' diyor." ifadeleriyle anlattı.



