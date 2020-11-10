Komünistlerden istifa açıklaması: En büyük tehlike mücadeleyi yükseltmemek!

10 Kasım 2020 Salı, 15:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasına ilişkin komünistlerden de bir açıklama geldi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan "Bu istifa başkanlık rejiminin iflasıdır!" başlıklı açıklamada, "Albayrak’ın gayri ciddi istifası, hem ülkemizde yaşanan ekonomik kriz gerçeğini hem ekonomi yönetimindeki başarısızlığı hem de başkanlık rejiminin iflasını göstermiştir" denildi.

Açıklamada, ekonomik krizi “psikolojik” olarak gören Berat Albayrak’ın istifasının kendi söylemini bile inkar ettiğini gösterdiği gibi son iki yıldır AKP tarafından dile getirilen “karamsar tablo geride kaldı” “ekonominin temelleri sağlık, dinamikleri kuvvetli” “ekonomi şaha kalkacak” gibi söylemlerin yalandan ibaret olduğunun da açık itirafı olduğu belirtildi.

"REJİMİN FOYASI ORTAYA ÇIKTI"

Albayrak'ın istifasıyla döviz kurunun yükselişini engellemek için Merkez Bankası’nın rezervlerinin boşaltıldığı, ciddi bir borç yüküyle ülkenin karşı karşıya bırakıldığı, yoksullaşmanın, işsizliğin her geçen gün arttığı ve bizzat Albayrak tarafından büyük şatafatlarla ilan edilen Yeni Ekonomi Programı’nın hiçbir hedefine ulaşmadığı çıplak gerçeğinin Erdoğan tarafından kabulüyle de tescillendiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bununla birlikte bu istifa başkanlık rejiminin de iflasıdır. 2 yıl önce büyük bir propaganda kampanyasıyla birlikte başkanlık rejimi “istikrar, güçlü yürütme, devlette uyum ve hız” argümanlarıyla gündeme getirilmiş, bugün devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir biçimde yaşanan istifa süreci başkanlık rejiminin foyasını ortaya çıkartmıştır. Ortadaki tablonun istikrarla, uyumla, güçlü yürütmeyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı ortaya çıkmış, yaşanan garabet bizzat başkanlık rejimi adıyla tek adam yönetiminin krizini göstermiştir."

"MÜCADELEYİ YÜKSELTMEMEK EN BÜYÜK TEHLİKE"

Bugün başkanlık rejiminin ekonomik krizle birlikte adım adım siyasi krize doğru evrilmekte olduğunun açıkça görüldüğünün altı çizilen TKH açıklaması şu ifadelerle tamamlandı:

"Ancak Berat Albayrak’ın istifasıyla ortaya çıkan ekonomi yönetiminde başarısızlıktan daha önemli olan ise AKP’nin krizden çıkmak için krizin bedelini emekçilere ödetmek amacıyla emeğe yönelik saldırılarını hızlandıracağıdır. Berat Albayrak’ın istifası, ekonomik krizde bir politika değişikliğine yol açmayacak, tersine emekçilerin haklarının gaspına yönelik saldırıları yoğunlaştıracaktır. Başkanlık rejimine ve ekonomik krizin bedelinin emekçilere ödetilmesine karşı mücadeleyi yükseltmeden, kabine değişikliği ile yetinmek ve beklemek emekçileri bekleyen en büyük tehlikedir."



