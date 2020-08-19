İstismara uğrayıp intihar girişiminde bulunan İ.E. yaşamını yitirdi: Türkiye sessiz

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Batman’ın Beşiri ilçesinde uzman çavuş Musa O.’nun (24) 4 gün boyunca cinsel istismarına maruz kalan ve sonrasında intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E. 33 gün sonra hayatını kaybetti. Acılı baba Fuat E., “Kendimden, Türkiye Cumhuriyeti’nden utanıyorum. Türkiye sessiz kalıyor. Beni hiçbir Allah’ın kulu sormadı. Binlerce mağdur var. Böyle olayların üstü örtülmesin. Adalet istiyorum” dedi.

‘DEVLET ADAMIYIM’

Acılı baba Fuat E., kızının yaşadıklarıyla ilgili, “Musa O., kızımı ‘Devlet adamıyım, ayda 13-14 bin TL maaşım var, bana güven’ diyerek ikna etmiş. Yanına almış. Kızımı yine uzman çavuş olan bir arkadaşının evine götürmüş. Kızıma hap ve alkol vererek sarhoş ediyor. 4. gün kızım, ‘Niye nikâh yapmıyorsun, beni niye bu hale getirdin, aileme dönemiyorum’ diyor. Musa O. ise, ‘Operasyona gidiyorum. 1-1.5 ay operasyonda kalacağım. İzmir’de kuzenim var, al 500 TL oraya git. Hemen gelir nikâh basarız’ diyor. Kızım İzmir’e gittiğinde Musa O. telefonunu kapatıyor” açıklamasında bulundu.

KIZIMI GÖSTERMEDİLER

Kızı intihar girişiminde bulunmadan 1 hafta önce savcılığa şikâyette bulunduklarını söyleyen Fuat E., “Kızım, Batman’a döndükten sonra Musa O’ya 4 gün boyunca mesaj yazıyor ama cevap verilmiyor. İntihardan 1 hafta önce savcılığa şikâyet dilekçesini verdik. Kızım Musa O’ya yazdığı mektupta, ‘Beni tehdit ettin, ya kendimi ya da seni öldürecektim. Sana gücüm yok’ diye yazmış. Kızım yoğun bakımda olduğu hastanedeki sağlık görevlileri, son 3 gündür ne bana ne de annesine kızımı gösterdiler. Doktor, ‘Savcılığa, Emniyet’e kime giderseniz gidin, isterseniz şikâyet edin kesinlikle gösteremeyiz’ dedi” ifadelerini kullandı.