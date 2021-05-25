İstismarcı, “mağdur yaşını gizledi” gerekçesiyle beraat etti

25 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Kayseri’de 14 yaşındaki bir kız çocuğu, sosyal medya sitesi “İnstagram” üzerinden tanışıp buluştuğu Ü.G tarafından cinsel istismara maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ü.G., ifadesinde mağdur kızın yaşı konusunda yalan söylediğini savunarak, “Bana ‘yaşım 18’ dedi. Kendisi ile bir kafede buluşmayı teklif ettim, dışarı çıkamayacağını söyleyerek beni evine davet etti, aracımla tarif ettiği adrese gittim. Tecavüz suçlamasını kabul etmiyorum” dedi. Mağdur ise ifadesinde, “18 yaşında olduğumu söyledim, konuşmaya devam ettik. Evin adresini sordu, söyledim. Evime iki kere geldi. Ailem telefonumu alınca ortaya çıktı ve şikayetçi oldular” dediği öğrenildi. Serbest bırakılan Ü.G, hakkında ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla dava açıldı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti 'nitelikli cinsel istismar' suçundan soruşturma açılmasını istedi. Ancak savcı, eylemin gerçekleştiğine dair yazışmaların olmasına karşın nitelikli istismar suçlamasına takipsizlik kararı verdi. 12 Nisan tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ü.G’nin mağdurun yaşı konusunda hataya düştüğü gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

‘MAĞDURENİN YAŞI ARAŞTIRILMADI’

14 yaşındaki kız çocuğunun avukatı ve UCİM Türkiye Yapılanma ve İhbar Sorumlusu Dilan Ergüneş, mahkemenin kararına tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan Ergüneş, şu ifadeleri kullandı: “14 yaşındaki kız çocuğunu İnstagram aracılığı ile kandırıp, mağdureyi istismar ettiği anlaşılan 40 yaşındaki evli ve 3 çocuklu Ü.G için yapılan yargılama neticesinde, mahkeme tarafından sanığın mağdurun yaşı konusunda kaçınılmaz hataya düştüğü ve neticesinde de hata hükümleri uygulanarak sanığın beraatine dair karar verilmiştir. Her ne kadar mağdure sanığa 18 yaşında olduğunu söylemiş ise de gerek sanığın evli ve 3 çocuk babası yetişkin bir insan olduğu dikkate alındığında gerekse sanık ile mağdurenin yüz yüze görüştüğü dikkate alındığında sanığın söz konusu beyanında gerçekçi olduğuna inanmak mümkün değildir. Mağdurenin görünüm itibariyle 15 yaşından küçük olup olmadığı araştırılmamış hatta mağdur ifadesinde bulunan naip hakim dışında mağduru canlı olarak dahi mahkeme heyetinden kimse görmemiş, bu konuda bir izlenim sahibi dahi olamamışlardır.”

‘İSTİSMARA DUR DEMEK İÇİN...’

Sanığın beraat etmesi nedeniyle 14 yaşındaki kız çocuğunun ağır bir travma yaşadığını dile getiren Ergüneş, “Toplum olarak kendi konfor alanımızdan ayrılıp, geleceğimiz olan çocuklarımız ile istismarcılar arasına etten bir duvar örülmesi gerekirken, mahkemelerin gerekli özeni göstermemesi herkes açısından elem verici bir durumdur. Çocuklara karşı işlenen suçlarda, yargının özenli ve duyarlı hareket ederek çalışması toplum refahı için olmazsa olmazımızdır. İstismara ve istismarcıya dur demek, onlara yeterli ve gerekli cezayı vermek istismara açık onlarca çocuğun elini tutmak demektir” ifadelerini kullandı.