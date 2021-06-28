İsveç Başbakanı Stefan Löfven görevinden istifa etti
İsveç'te Başbakan Stefan Löfven, 21 Haziran'da parlamentoda güvenoyu alamadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.
Löfven, düzenlediği basın toplantısında, istifa ettiğini duyurarak meclis başkanın kendisini görevlendirmesi durumunda yeniden hükümet kurmaya talip olduğunu söyledi.
Löfven, "Yeni tip koronavirüs döneminde erken seçime gitmek ileriye dönük olarak iyi bir seçenek değil. Tekrar hükümeti kurmaya adayım" ifadelerini kullandı.
Parlamentoda, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin 21 Haziran'da sunduğu gensoru önergesi sonucu Löfven hükümeti güvenoyu alamamıştı.
Löfven'in istifasının ardından Meclis Başkanı Andreas Norlen'in hükümet kurma görevi için siyasi partilerle gelecek haftadan itibaren görüşme yapması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Güven oylaması, yeni inşa edilen evlerin kiralarının ev sahiplerinin istediği oranda yükseltilebilmesinin önünü açan tartışmalı yasa tasarısı sonrasında parlamentonun gündemine gelmişti.
İsveç’te kiraları artırma girişimi hükümet kriziyle sonlanmış Löfven hükümeti, parlamentodan güvenoyu alamamıştı. Ülkede 1958’den bu yana ilk kez bir hükümet gensoru ile düştü.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Aşı karşıtları sahnede!
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Lebaleb cenaze töreni hakkında karar
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- 'Mehmet Ağar da o uçağı kullanmış!'