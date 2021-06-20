İsveç'te yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı
İsveç'te 100 bin kişiye sahte yeni tip koronavirüs (Covid-19) negatif PCR testi ile birlikte seyahat belgesi düzenlendiği iddiasıyla birçok özel sağlık şirket hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.
Aftonbladet gazetesinin haberine göre, özel sağlık şirketlerinin ülke genelinde yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığını öner sürdü.
Haberde, milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı iddia edilirken yurt dışına çıkacakların isteği doğrultusunda sahte negatif PCR testli seyahat belgesi düzenlendiği ileri sürüldü.
Olayı araştıran savcı Alexandra Bittner, dosyada gizlilik bulunduğunu ve var olan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldığını kaydetti.
İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapmasına rağmen seyahat belgeseli verilmiyor. Bu nedenle yurt dışına çakacaklar özel sağlık şirketlerinden 150 avro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi alabiliyor.
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