İşveren kısa çalışmanın uzatılmasından memnun

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Hükümet, işçilerin ücretlerinde “normale dönüşü” bir ay daha erteledi. İşçilerin ücretlerinin yüzde 60’ını alabildikleri kısa çalışma ödeneği ile işçilerin işten atılmadıkları, ancak aylık 1168 lira ile geçinmek zorunda bırakıldıkları nakdi ücret desteğinde süre 1 ay daha uzatıldı. Bu karara en çok işveren sevindi.

Cumhurbaşkanı kararlarına göre 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın uzatılacak. Yani uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerin 30 Haziran veya öncesinde başvuru yapmış olmaları gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sürenin uzatıldığını duyurmasının ardından ilk açıklama Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol’dan geldi. Akkol, kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılmasının çalışma hayatını rahatlatacağını belirterek “İstihdam dostu bu karar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.