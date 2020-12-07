İşyeri kapanan esnafın kazancı yok, borcu çok icralar iflasa sürüklüyor

07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

“Kazancı olmayan esnafımızın bir de icra geldiğinde ayakta durma şansı kalmıyor” diyen Palandöken, “Bu icralar esnafımızın kara listeye düşmesine neden oluyor. Kredi almakta zorlanan esnafımızın yeniden kara listeye girmesinin mutlaka önüne geçilmeli” diye konuştu.

Palandöken, şöyle devam etti: “Köprü, otoyol geçiş ücretleri, mal alınan şirkete olan borçlar, kira borçları, kredi borçları, şahıs borçları gibi tüm konularda gelebilen icra işlemleri esnafın bu dönemde tamamen batmasına neden oluyor. Esnaf zaten mart ayından bu yana hep borcunu borçla kapattığı için zor günler geçiriyor. Özellikle genelge ile işyeri kapatılan esnafın bu dönemde zaten bir kazancı yokken, çektiği kredileri ödeyemezken icraya verilen borcunu da ödeyecek gücü yok. Piyasalardaki dengeler esnafın tamamen batmasına neden olacak şekilde mallarını haczetmekle düzelmez.”

ESNAFIN BOŞ BEKLEYİŞİ

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, etrafında ikamet edenlere hizmet etmek amacıyla kepenklerini açan esnaf, müşterisiz zaman geçirdi.