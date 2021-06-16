İtalya-İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16 Haziran 2021 Çarşamba, 09:40

A Grubu’ndaki ilk maçında Türkiye’ye Ciro Immobile, Lorenzo Insigne ve Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı golle 3-0 mağlup eden İtalya, bugün kazanması halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj elde edecek.

Stadio Olimpico’daki maçı Sergey Karasev yönetecek. Yardımcılıklarını ise Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin üstlenecek.

TSİ 22.00’de başlayacak maç TRT 1’de yayınlanacak.

İtalya muhtemel 11: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

İsviçre muhtemel 11: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic