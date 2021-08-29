İtalya'da apartmanda korkutan yangın
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano kent merkezinin güneyindeki Via Antonini Caddesi'nde, yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı apartmanda yangın çıkması üzerine, binadakiler hızla tahliye edildi.
İtalyan itfaiyesinin binadaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, apartmanın olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir ölüm ya da yaralı bildirimimiz yok." ifadesini kullandı.
20 KİŞİ DIŞARILI ÇIKARILDI
Bina sakinlerinin, itfaiye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak tahliye edildiğini aktaran Sala, 20 kişinin dışarı çıkarıldığını kaydetti.
İtalyan ANSA ajansına konuşan, binada kalan bir görgü tanığı da duman kokusunu alır almaz kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.
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