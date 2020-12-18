İtalya'da 'en büyük tehditler' anketinde Türkiye üçüncü

İtalya'da yapılan bir yılsonu anketine göre İtalyanların "dünya için en büyük tehdit" olarak gördüğü ilk üç ülke arasına ilk defa Türkiye de girdi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
18 Aralık 2020 Cuma, 18:45
İtalya'da 'en büyük tehditler' anketinde Türkiye üçüncü
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Uluslararası ilişkiler alanında İtalya'nın en köklü düşünce kuruluşlarından olan ISPI (Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü) ile Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan ankette İtalyanların dış politikaya bakışı incelendi.

Ankete göre Türkiye son 5 yılda tehdit algısında hızla yükseldi ve ilk kez İtalyanların en büyük tehdit olarak gördüğü 3 ülke arasına girdi.

"Hangi ülke dünya için en büyük tehdit?" sorusuna İtalyanların yüzde 27'si Çin, yüzde 15'i İran, yüzde 14'ü Türkiye yanıtını verdi.


BBC Türkçe

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