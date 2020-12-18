İtalya'da 'en büyük tehditler' anketinde Türkiye üçüncü

18 Aralık 2020 Cuma, 18:45

Uluslararası ilişkiler alanında İtalya'nın en köklü düşünce kuruluşlarından olan ISPI (Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü) ile Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan ankette İtalyanların dış politikaya bakışı incelendi.

Ankete göre Türkiye son 5 yılda tehdit algısında hızla yükseldi ve ilk kez İtalyanların en büyük tehdit olarak gördüğü 3 ülke arasına girdi.

"Hangi ülke dünya için en büyük tehdit?" sorusuna İtalyanların yüzde 27'si Çin, yüzde 15'i İran, yüzde 14'ü Türkiye yanıtını verdi.