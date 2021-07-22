İtalya'da Francesco Broconaro'dan Christian Eriksen açıklaması

İtalya Futbol Federasyonu yetkilisi Francesco Broconaro, kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in İtalya'da futbola devam etme ihtimalini değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 17:48
İtalya'da Francesco Broconaro'dan Christian Eriksen açıklaması
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İtalya Futbol Federasyonu Teknik ve Bilimsel Komitesi Üyesi Francesco Braconaro, Inter'in EURO 2020'de Danimarka forması giydiği sırada kalp krizi geçirerek ölümden dönen oyuncusu Christian Eriksen'in İtalya'da futbola devam etmesine izin verilmeyebileceğini açıkladı.

İtalya'da yayın yapan KissKiss Napoli radyosuna açıklamalarda bulunan Braconaro, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eriksen'in, doktor raporu olmadan ve tamamen sağlıklı olduğu anlaşılmadan Inter'de oynamasına izin verilmeyecek."

NE OLMUŞTU?

29 yaşındaki Eriksen, Danimarka'nın Finlandiya'ya 1-0 mağlup olduğu EURO 2020 B Grubu ilk maçında kalp krizi geçirerek yere yığılmıştı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan oyuncu, hayata dönmüştü.


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