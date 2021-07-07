İtalya'da teknik direktör Mancini'den futbolculara final uyarısı!
Güçlü rakibi İspanya'yı penaltılarla geçerek EURO2020'de finale kalan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, futbolcularını uyardı.
İtalya final sevincini yaşıyor.
Güçlü rakibi İspanya'yı penaltılarla geçerek EURO2020'de finale kalan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, futbolcularını uyardı. "Başarı oyuncularımın. Benim yaptığım bir şey de yok. Kendimizi toparlayıp finale hazırlanmalıyız" diyen Mancini, İngiltere-Danrimarka maçının galibiyle zorlu bir final oynayacaklarını söyledi.
Video Haberler
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Aç kalan kurt oğlaklara böyle saldırdı
- Asansörde kadına şiddet! Anne ve kızına saldırdı
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Emniyetten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek
- Kredi yapılandırmada yeni yönetmelik
- '5 yıllık birikimim gitti' dedi, Apple'a dava açtı
- Türkiye 'Delta plus'ı konuşurken şimdi de yeni panik
- 'Endişe verici varyant' resmen Türkiye'de
- Soylu haberlerine Jet hızıyla engelleme
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu