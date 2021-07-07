İtalya'da teknik direktör Mancini'den futbolculara final uyarısı!

Güçlü rakibi İspanya'yı penaltılarla geçerek EURO2020'de finale kalan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, futbolcularını uyardı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:22
İtalya'da teknik direktör Mancini'den futbolculara final uyarısı!
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İtalya final sevincini yaşıyor.

Güçlü rakibi İspanya'yı penaltılarla geçerek EURO2020'de finale kalan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, futbolcularını uyardı. "Başarı oyuncularımın. Benim yaptığım bir şey de yok. Kendimizi toparlayıp finale hazırlanmalıyız" diyen Mancini, İngiltere-Danrimarka maçının galibiyle zorlu bir final oynayacaklarını söyledi.


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