Roma'dan Jose Mourinho paylaşımı: "O geliyor"
İtalya Serie A takımlarından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun yarın İtalya'ya geleceği belirtildi.
Roma, kulübün sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda anlaşmaya varılan Jose Mourinho ile ilgili bir video yayınladı. Videoda Jose Mourinho yer alırken Portekizli teknik adam, "Roma taraftarları merhaba. Çantamı hazırlıyorum. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.
5 GÜN KARANTİNADA KALACAK
İtalya basınında yer alan haberlerde, Jose Mourinho'nun Roma'ya geldikten sonra 5 gün karantinada kalacağı ifade edildi. Mourinho'nun karantina süresinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.
Portekizli teknik adam son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da görev almıştı. Mourinho, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için ise İngiltere'de bir radyo ile anlaşmıştı.
Roma'nın paylaşımı:
Sta arrivando pic.twitter.com/8q2IUhyU9g— AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021
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