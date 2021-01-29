İtalya'da yarım milyona yakın aktif Covid-19 vakası bulunuyor

29 Ocak 2021 Cuma, 22:49

İtalya’da son 24 saatte 13 bin 574 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 477 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 529 bin 70’e, toplam can kaybı ise 87 bin 858’e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 529 bin 70’e yükseldi. İtalya'da toplamda 1 milyon 973 bin 388 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 467 bin 824 de aktif vaka olduğu bildirildi.