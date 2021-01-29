İtalya'da yarım milyona yakın aktif Covid-19 vakası bulunuyor
İtalya’da son 24 saatte 13 bin 574 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 477 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplamda 1 milyon 973 bin 388 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 467 bin 824 de aktif vaka olduğu bildirildi.
İtalya’da son 24 saatte 13 bin 574 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 477 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 529 bin 70’e, toplam can kaybı ise 87 bin 858’e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 529 bin 70’e yükseldi. İtalya'da toplamda 1 milyon 973 bin 388 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 467 bin 824 de aktif vaka olduğu bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Tebliğciler o sokakta
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Tebliğciler o sokakta
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!