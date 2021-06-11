İtalyan basını coştu: Roma Gökmavililer'e kucak açtı
ROMA-ÖZEL: İtalya'da yayımlanan gazeteler Türkiye-İtalya maçına tam sayfa yer ayırdı. Maçı Cumhurbaşkanları yan yana izleyecek!
İtalyan basını Türkiye maçını bekliyor.
İtalya'da yayımlanan gazeteler Türkiye-İtalya maçına tam sayfa yer ayırdı.
EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı, Roma, Milano, Torino'daki sayılarında EURO 2020'ye geniş yer verdi.
La Gazetta dello Sport, ""Hepimiz maviyiz" başlığı ile, "Roma ulusallara kucak açtı. Mancini: Formamızı şereflendireceğiz" yorumlarına yer verdi.
Tutto Sports da tam sayfa yayınında, "Haydi Maviler..." başlığını kullandı.
Maçı İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın Türk Cumhurbaşkanı ile izleyeceği açıklandı.
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