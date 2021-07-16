İtalyan ekibi Spezia dört dönem transfer yasağı aldı
İtalya Serie A'da mücadele eden Spezia'ya dört dönem transfer yasağı verildiği açıklandı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İtalyan temsilcisi Spezia'ya transfer yasağı getirdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle dört dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.
FIFA ayrıca Spezia'yı 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.
Spezia'nın cezası gelecek yıl ocak ayından itibaren başlayacak.
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