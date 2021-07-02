Fenerbahçe’de teknik direktör konusundaki arayış devam ediyor.
İtalyan gazeteci Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü açıkladı!
İtalyan gazeteci Schira ayrıca, Makedon Angelovski’nin Fenerbahçe’den 3 yıllık sözleşme istediğini de ifade etti.
Son olarak İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe’nin teknik direktör gündemini paylaştı. Ünlü muhabir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Fenerbahçe Ralf Rangnick ile görüşmedi. Aynı durum Paulo Fonseca için de geçerli. Bunların yerine Igor Angelovski ile görüşüyorlar” dedi.
Transfer piyasasının nabzını tutan İtalyan gazeteci Schira ayrıca, Angelovski’nin Fenerbahçe’den 3 yıllık sözleşme istediğini de ifade etti.
45 yaşındaki Igor Angelovski, Kuzey Makedonya Teknik Direktörü olarak EURO 2020’de mücadele etti ve şu sonuçları aldı:
K.Makedonya-Avusturya: 1-3
K.Makedonya-Ukrayna: 1-2
K.Makedonya-Hollanda: 0-3
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