İtalyan gazeteci Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü açıkladı!

Son olarak İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe’nin teknik direktör gündemini paylaştı. Ünlü muhabir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Fenerbahçe Ralf Rangnick ile görüşmedi. Aynı durum Paulo Fonseca için de geçerli. Bunların yerine Igor Angelovski ile görüşüyorlar” dedi.