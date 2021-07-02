İtalyan gazeteci Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü açıkladı!

İtalyan gazeteci Schira ayrıca, Makedon Angelovski’nin Fenerbahçe’den 3 yıllık sözleşme istediğini de ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 07:31
İtalyan gazeteci Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü açıkladı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe’de teknik direktör konusundaki arayış devam ediyor. 

Son olarak İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe’nin teknik direktör gündemini paylaştı. Ünlü muhabir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Fenerbahçe Ralf Rangnick ile görüşmedi. Aynı durum Paulo Fonseca için de geçerli. Bunların yerine Igor Angelovski ile görüşüyorlar” dedi.

45 yaşındaki Igor Angelovski, Kuzey Makedonya Teknik Direktörü olarak EURO 2020’de mücadele etti ve şu sonuçları aldı:

K.Makedonya-Avusturya: 1-3

K.Makedonya-Ukrayna: 1-2

K.Makedonya-Hollanda: 0-3


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler