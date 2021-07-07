İtalya'nın 33 maçlık müthiş serisi, kırmızı forma giyenleri yeniyorlar!
Finale yükselen İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda kırmızılı forma giyen tüm rakiplerine üstünlük sağladı.
EURO2020 yarı finalinde normal süresi 1-1 biten maçta İspanya’yı penaltıda 4-2 yenen İtalya, finale yükselirken, yenilmezlik serisini de 33 maça çıkardı.
İtalya'nın bir başka özelliği ise EURO2020'de, kırmızı forma giyen tüm rakiplerine üstünlük sağlaması.
İtalya turnuvadaki ilk maçında kırmızı giyen Türkiye'yi yendi. Ardından İsviçre, Galler, Avusturya, Belçika ve İspanya da kırmızılı formalarıyla İtalyanların rakibi oldu. İtalya bu ekiplere de üstünlük sağladı.
Ne ilginç ki iki finalist adayından İngiltere ve Danimarka'nın da kırmızı formaları var!
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