İtalya'nın en yaşlı öğrencisi 96 yaşında üniversiteden mezun oldu

31 Temmuz 2020 Cuma, 17:24

İtalya’nın en yaşlı öğrencisi Giuseppe Paterno, 96 yaşında üniversiteden mezun oldu. Palermo Üniversitesi’nin tarih ve felsefe bölümünden onur derecesiyle mezun olan Paterno, “Bilgi, yanımda taşıdığım bir bavul gibi, bilgi hazinedir” dedi.

Sicilya’da yoksul bir aileden gelen Paterno, İkinci Dünya Savaşı’na katılmadan önce ilk okulu bitirebildiğini söyledi. Paterno, savaştan sonra demir yolu işçisi olarak çalıştığını, evlendikten sonra ise 31 yaşında liseden mezun olduğunu dile getirdi.

"DİPLOMA ALMAK İÇİN BİRAZ GEÇ OLDUĞUNUN FARKINDAYDIM"

“Ben de herkes gibi normal bir insanım” diyen 96 yaşındaki Paterno, 1990’lı yıllarda üniversiteye kayıt yaptırdığını ancak çalışmaya fırsat bulamadığını söyledi ve şöyle konuştu: “Sonra ‘ya şimdi ya hiç’ diyerek 2017’de tekrar kayıt yaptırmaya karar verdim. Bir diploma almak için biraz geç olduğunun farkındaydım ancak kendi kendime ‘bakalım neler yapabilirim’ dedim.”

Paterno, koronavirüsü salgınıyla beraber çevrim içi eğitime geçildiğinde zorlandığını ancak bu durumun kendisini durdurmadığını söyledi. Salgın süresince yaşananların kendi yaş grubundan insanlardan hayatta kalanları güçlendirdiğini dile getiren Paterno, bundan sonra yazmaya odaklanacağını aktardı. Paterno, “Geleceği yönelik planım kendimi yazmaya adamak olacak, daha fazla keşfetme şansım olan metinleri yeniden gözden geçirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.