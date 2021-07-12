İtalya'nın EURO 2020 kralı Donnarumma!
EURO 2020'de turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma layık görüldü.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final mücadelesinde İngiltere'yi penaltılarda 3-2 geçen İtalya, maç sonu düzenlenen törenle kupasına kavuştu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçı sonrası düzenlenen törende, 53 yıl aranın ardından tarihinde ikinci şampiyonluğuna ulaşan İtalya'nın oyuncu ve teknik ekibine kupa ile madalyalarını, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin takdim etti.
Kaptan Giorgio Chiellini'nin önderliğinde kupayı kaldıran İtalyan oyuncular, havai fişek gösterisinin de yapıldığı tören sırasında büyük sevinç yaşadı.
Törende, turnuvada ilk kez finale kalma başarısı gösteren İngiltere'nin oyuncuları ve teknik ekibine de ikincilik madalyaları verildi.
Öte yandan, final maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Garipoğlu ailesinden tepki çeken paylaşım
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Yargıtay’dan emsal miras kararı
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği