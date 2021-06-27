İtalya'yı dirilten golü atan Chsiea, babası Enrico'nun izinde

27 Haziran 2021 Pazar, 08:59

İtalya'yı Avusturya önünde zafere taşıyan gollerden ilkine imza atan Federico Chisea, babasının izinde yürüyor.

Babası Enrico Chiesa da 1996 Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı adına kritik goller atmıştı.

Chiesa maç sonrasında "Avusturya iyi oynadı ama şansımız vardı ve iyi goller attık. Bence turu geçmeyi hak ediyoruz. 26 oyuncudan oluşan bir grubuz ve hepimiz takımın kazanmasına yardımcı olmak için sabırsızız. Takımız. Fark yaratan şey bu" açıklamasını yaptı.

