İTO verileri açıkladı: İstanbul’un enflasyonu yeniden yüzde 16’nın üstünde

01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:54

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da tüketici fiyatlarında aylık artış ise yüzde 0,36. Üretici fiyat hareketini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi de haziranda yıllık yüzde 25,56, aylık yüzde 3,07 arttı. Toptan eşya enflasyonu 2,5 yılın zirvesini gördü. Yıllık bazda yaşanan bu artış üretici fiyatlarındaki baskının devam ettiğini gösterdi. Veri setine göre Haziran 2021’de kaydedilen yıllık toptan eşya enflasyonu 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

SEKTÖREL DEĞİŞİMLER

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre,

- Kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80

- Ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72

- Ev eşyasında yüzde 1,96

- Konutta yüzde 1,76

- Sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,07 artış kaydetti.

TOPTAN FİYATLAR

- Gıdada yüzde 4,54

- Kimyevi maddelerde yüzde 4,53

- Madenlerde yüzde 4,07

- Yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,65

- İnşaat malzemelerinde yüzde 1,79

- İşlenmemiş maddelerde yüzde 0,34 arttı.