Tosuncuk neden teslim oldu? Mehmet Aydın'ın planı ortaya çıktı
Gazeteci İsmail Saymaz, kamuoyunda 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Çiftlik Bank'ın firari patronu Mehmet Aydın'ın neden teslim olduğuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Halk TV canlı yayınında Can Coşkun'un Haber Masası programına bağlanan Saymaz, "Mağdur ve masum olduğunu düşündüğü için "Beni Türk hakimlerine emanet ediniz" diyerek koşarak geldiğini düşünmüyorum. İhtimal o ki parası bitti. Benim kanaatim o" düşüncesini dile getirdi.
"KAFAMI KURCALAYAN BAŞKA BİR İHTİMAL DAHA VAR"
Saymaz, "Kafamı kurcalayan başka bir ihtimal daha var. Aranan sadece kendisi değil, kardeşi Fatih Aydın da aranıyor. O da onunla beraber Brezilya'daydı. Onu orada bıraktı. Acaba iki kardeş arasında anlaşmazlık mı var?" sorusunu gündeme getirdi.
"1-2 YIL YATMAZ"
Saymaz, şunları kaydetti: Acaba Mehmet Aydın şöyle bir plan mı yaptı... İşlediği suçlar 2018'in mart ayından geriye doğru sıralanıyor. Sonrasında herhangi bir suç işlemiş değil. O tarihte şirketlerine el koyulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu bizi nereye götürür? 2019 yılındaki af yasasına götürür. 2019 yılında Mehmet Aydın'ın yargılandığı suçlarda infaz indirimi geldi. Bu önemli. Geldiğinde yatacağı süre bence 1-2 yıl yatmaz. Zaten bizde hırsızın, dolandırıcının uzun süre yattığı nerede görülmüş.
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