İttifak değil, ‘dirsek teması’

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 saat süren görüşmede iki lider başta Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ile koronavirüs salgınıyla mücadele olmak üzere gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

‘İTTİFAK HEYETİ’ KATILDI

Görüşmeye katılan CHP heyetinde Millet İttifakı sürecinde görüşmeleri yürüten ve yerel seçim sürecinde İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle işbirliğini sağlayan Salıcı ve Torun’un yer alması dikkat çekti.

Parti kaynakları; CHP ile Gelecek Partisi arasında liderler düzeyinde yapılan görüşmede demokrasi vurgusunun yapılmasının önümüzdeki süreçte “olası bir dirsek temasının sinyali” olarak yorumlanabileceğini belirtirken; süreç içerisinde bu görüşmelerin devam edeceğine dikkat çekiliyor.

‘ORTAK SÖYLEM ÖNEMLİ’

Görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Özellikle demokrasi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmamız ve bu konuda bir ortak payda ve ortak söylem oluşturmamız da önemliydi. Biz Türkiye’de herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği, herkesin rahatlıklı düşüncesini ifade ettiği için herhangi bir baskı altında kalmayacağı bir Türkiye özlemini karşılıklı olarak dile getirdik” dedi.

Davutoğlu da Türkiye’de siyasi liderlerinin müzakere etmesinin çok olağanüstü bir durummuş gibi algılandığı bir dönemin yaşandığına işaret ederek “Böyle dönemlerde zihinlerdeki dogmatik kalıpları kırmak ve yeni ufuklara açılmak gerekir” dedi. CHP’nin Türkiye’de en eski ve geleneği oturmuş parti olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Bundan sonra da ülkemizin şartları gerektirdiği her an ve her süreçte istişarelere devam etme kararlılığı içerisindeyiz” dedi.

‘ÖNCE NORMALLEŞTİRELİM’

İttifak konusunun gündeme gelip gelmediği konusunda Kılıçdaroğlu, ziyarette bunun gündeme gelmediğini belirtti. Davutoğlu da “Her görüşmeyi hemen bir ittifak ya da kategorik bir çerçeveye oturtmaktan önce bu görüşmeleri normalleştirmemiz lazım. Genel Başkanın hayırlı olsun ziyareti yapması diğer partilere de örnek olması gereken bir tavırdır” dedi. Seçim mevzuatında yapılan çalışmalar konusunda Kılıçdaroğlu, “Bir siyasal iktidar, ‘iktidarda kalacağım’ diye sürekli seçim kanunlarıyla uğraşıyorsa o gidici demektir” derken, Davutoğlu da “Maç oynanırken kural değiştiren taraf, nefesinin tükeneceğini düşünen taraftır” dedi. l ANKARA