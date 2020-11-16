İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti

16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:09

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti.

İsmial Koncuk basın toplantısı ile duyurduğu istifasında "Bugünden itibaren İYİ Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağım kalmamıştır” dedi.

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

1959 Adana Ceyhan doğumlu olan İsmail Koncuk, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.

Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçen Koncuk, 24 Haziran Genel Seçimlerinde İYİ Parti Adana Milletvekili olarak seçilmişti.







