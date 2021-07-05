İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den HDP açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile ilgili sorulan soruya, "Bizim HDP ile herhangi bir irtibatımız yok. Söylerken telef oldum" yanıtını verdi.
Akşener, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da merkez Battalgazi ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.
Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, esnafın zamlardan şikayet ettiğini belirterek, hem doğal gaza hem de elektriğe zam yapıldığını, özellikle kadınların dertlerinin olduğunu ancak sorunlarını yüksek sesle dile getiremediğini savundu.
Akşener, bir gazetecinin Kanal İstanbul'un inşasıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:
"Kanal İstanbul ile ilgili olarak baştan beri tutumumuz oldu. Biz, milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir partiyiz. Dolayısıyla yatırım yapılmasına, mega projeye, dış dünyadan gelecek yatırımcıya itirazımız yok. Fakat yatırımlarla ilgili doğru olup olmadığını ilişkin şu soru sorulur genellikle. Birincisi istihdam yaratıyor mu? İnşaat yapıldığı dönemde geçici istihdam yaratıyor, kalıcı istihdam yaratmıyor. Üretim yapılacak bir sistem mi? Hayır. Peki vatandaşın refahına katkıda bulunacak mı? Hayır. Bütün ekonomistlerin buna verdiği cevap 'hayır.' Dolayısıyla oraya 20 milyar dolar, 50 milyar dolar gibi söylenen rakamları parayı kim kazanıyor diye baktığınızda, orada müteahhitler ve yer kapatmış insanlar kazanıyor. O parayla istihdam yaratacak fabrikalar, üretim merkezleri, teknoloji merkezleri, girişimcilik alanlarına verilecek hibe desteğiyle pek çok şey yapılabilir. Sonuçta hepimizin sırtından çıkacak. Çevreyi, doğayı tabiatı hiç söylemiyorum. Oraya harcanacak paranın çok daha verimli, istihdama ve üretime yönelik başka bir projeye çevrilmesinde fayda var"
Akşener, ziyaretleri sırasında vatandaşların 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kullandığı belirtilen "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
"Biz 15 Mayıs'ta kongre yapıyorduk. Kongre sebebiyle benim söylediğim, 'ben başbakan olacağım' hikayesi var. Hani ben MHP'nin başına adaydım ya ondan dolayı söylenen... 15 Temmuz'un olabileceğinden koskoca Cumhurbaşkanının haberi yok, benim nasıl haberim olsun? Birincisi bu. Benim sülalemde bırak FETÖ'cülüğü, ehli tarik yok. Bak tekrar söylüyorum tarikatçı demiyorum, dikkatini çekerim, ehli tarik yok. İkincisi Sayın Erdoğan, benim FETÖ'cülüğün kenarından böyle minnoş bir geçişim olsa gereğini yapardı. Kardeşim siz koskoca Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz'dan sonra '15 Temmuz'un başbakanı olacağını' iddia eden bir hatun kişiyi ortada bırakacağını mı zannediyorsunuz?"
Akşener, HDP ile ilgili sorulan soruya ise, "Bizim HDP ile herhangi bir irtibatımız yok. Söylerken telef oldum ama neyse onu geçtik, şimdi bir şey söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı ve artı AK Parti tekrar çözüm sürecine giderse ne yapacaksın?" yanıtını verdi.
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