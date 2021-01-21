İYİ Parti “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışma taslağı Genel İdare Kurulu’na sundu
İYİ Parti’nin, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, derneklerin de görüşünü alarak hazırladığı “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışma taslağı, dün, partinin en yetkili karar organı olan Genel İdare Kurulu’na (GİK) sunuldu.
Son şekli verildikten sonra bu ay kamuoyuna açıklanacak çalışmada, “güçlendirilmiş parlamenter sistem”de parlamentonun daha etkin çalışması” hedefleniyor. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin “kendi alanlarında faaliyet göstermesi, HSK üyelerinin atamayla değil, seçimle göreve getirilmesinin gerekliliği” vurgulandı.
Başta Siyasi Partiler Yasası olmak üzere seçim yasalarında da gerekli düzenlemenin yapılarak, siyasi partilerin önündeki tüm yasal engellerin kaldırılması” da gündeme geldi.
Çalışmada, “Türkiye’nin yeniden başbakanlık makamının oluşturulması gerekliliği” vurgulandı. Yeni sistemin “yargı bağımsızlığı, iktidar ve tüm kurumların şeffaf çalışması, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulanması” gibi başlıkları öngördüğü belirtilirken, milletin “kayıtsız şartsız hâkimiyete sahip olduğu, 21. yüzyıl Türkiyesi’ne yakışır bir sistemle buluşturulmasının” hedeflendiği kaydedildi. Toplantıda, mahkeme kararıyla partiye dönen Ümit Özdağ’ın yeniden disiplin kuruluna sevk edilmesinin “yetkili kurullarca alınması gerektiği” tartışıldı.
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