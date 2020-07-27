İYİ Parti İstanbul 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İl Başkanlığı için mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İl Kurucu Başkanı olan Genel İdare Kurulu Üyesi Ersin Beyaz’ın yarıştı. İl Başkanlığı kongresi için salona ilk olarak Ersin Beyaz, ardından Buğra Kavuncu geldi. Kavuncu ve Beyaz salonda el ele tutuşarak dostluk mesajı verdi. Daha sonra salonda ekonomi, adalet sistemi, kadına şiddet gibi Türkiye’nin sorunlarının yer aldığı belgeseller izletildi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 320 imza ile Divan Başkanı seçildi. Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gönderdiği mesajı okudu. Akşener, gönderdiği mesajda parti içi demokrasi mesajı vererek, “Kendimizi değil, milletimizi düşünüyoruz. Bu yolda varlığınız başlı başına çok kıymetli. Milletimizi sıkıntılardan kurtaracağımız iyi ve cesur iktidar akındır. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koray Aydın, Lütfü Türkkan başta olmak üzere çok sayıda İYİ Parti milletvekili de kongreyi kutlayan mesajlar gönderdi. Daha sonra 2 yıllık faaliyet ve mali rapor okundu.

‘HAK ETTİĞİMİZ DEĞERİ GÖREMEDİK’

Raporların okunmasının ardından her iki adaya da 20 dakikalık konuşma süresi verildi. İlk konuşmayı yapan Ersin Beyaz, “Milletimizin birliği dirliği ve geleceği için milli ilkeli ve kararlı bir duruşu sahip olarak doğru insanlarla hedefe yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacak ve yaşatacağız. Bu salonu dolduran bizler mesuliyetimizin farkındayız. Kararmakta olan ufku iyilik güneşi ile aydınlatacak, sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’i cumhurbaşkanı yapacağız” dedi. “Kişisel bir karar yüzünden burada değilim” diyen Beyaz, Millet İttifakı kapsamında İYİ Partililerin yeterince temsil edilmediğini kaydederek, “Yerel seçimlerdeki teslimiyetçi anlayış nedeniyle İYİ Partililer Millet İttifakı listelerinde hak ettiği değeri görememiştir. Aynı teslimiyetçi yaklaşım İBB seçimleri sonucunda da görülmüştür. Seçimlerde büyük pay sahibi olan İYİ Parti gerekli değeri ve temsiliyeti görememiştir. İBB’de 7 genel sekreter yardımcılığı var birini alabildik mi hayır, daire başkanlığı alabildik mi hayır. Bırakın güçlü temsili, temsil edildiğimizin bile sözü edilemez. Bu adaletsizliği gidermek, İYİ Parti’ye yapılan bu muameleye son vermek için buradayım” diye konuştu.

‘İKTİDARA TALİBİZ’

Beyaz’ın konuşmasını bitirmesiyle kürsüye çıkan Buğra Kavuncu, Önümüzdeki genel ve yerel seçimler için çalışmalara yöneleceklerini belirterek, “Bundan sonrası 3-4 yılın planlamasıyla gerçekleştirilecek. Bizler iktidara, devleti yönetmeye talibiz. Vizyoner bakış açısına Genel Başkanımızı İstanbul’dan Ankara’ya Cumhurbaşkanı olarak götürecek adımlar atmalıyız” dedi. “Günü kurtaran faaliyet ve politikalardan kurtulmalıyız” diyen Kavuncu, “Popülist vaatler, yalnızca maddi çıkar üzerinden kurulmaya çalışılan ilişkiler ve yaklaşımlara, AKP üzerinden zaten 18 yıl boyunca yoğun bir şekilde maruz bırakıldık. Biz AKP’nin ilçelerinden ‘üyemizdir’ yazısıyla işe alımlara son vereceğiz vaadiyle gelmedik mi? Artık, Türkiye’nin eski alışkanlıklarını değiştirmenin, cesur ve yeni olmanın vakti. Eskinin bütün bu olumsuz tablosunu değiştirebilecek tek bir çözüm yolu var: Partimizi iktidar, Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı yapabilmek” diye konuştu. Kavuncu, tekrar il başkanı seçilmesi halinde il başkanlığında yapılacak ilk toplantıya rakibi Beyaz’ı ve Beyaz’ın yönetim kurulunda yer alacakları davet etti.

417 DELEGENİN OYUNU ALDI

Konuşmaların ardından yönetim kurulu listelerinin okunması, yapılan itirazlar değerlendirilmesiyle oylamaya geçildi. Oylama sonucunda Buğra Kavuncu 417, Ersin Beyaz ise 254 oy aldı.