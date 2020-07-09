İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Ersin Beyaz: ‘Hedefim 1 milyon yeni üye’

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

İttifak ortağı CHP ile diyalog kuramadıklarını kaydeden Beyaz, “Önümüzdeki seçimlere giderken bu iletişimin gerçekleşmesi için çalışacağız” diye konuştu. Kongre öncesi sorularımızı yanıtlayan Ersin Beyaz şunları söyledi:

- İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurucu başkanlığını yaptınız. O dönemi nasıl geçirdiniz?

İstanbul İl Başkanlığını kurduğumuz dönemde çok zor bir işi başardık. O dönemde başta iktidar olmak üzere diğer partilerin baskısı altındaydık. Gerçekleşen kongrelerimizde bize olan talep ve ilgili gören hükümet erken seçim kararı aldı. Baskıya rağmen il ve ilçe teşkilatlarımızı baskın seçime hazır hale getirdik. 5 aylık bir parti için İstanbul’da 8 milletvekili çıkarmak iyi bir başarıydı. Bundan sonra da partimizi daha da büyütmeye, geliştirmeye odaklanacağız.

‘İŞ VE İŞÇİYİ BULUŞTURACAĞIZ’

- Yeni dönemde yapacağınız faaliyetlerden bahseder misiniz?

Kongreden sonra yapacağımız tüm çalışmaları yönetici ve delegelerimizle paylaşacağız. Mali ve idari tasarruflarımızın tamamını üç ayda bir şeffaf biçimde açıklayacağız. Sistemli bir teşkilat kurup fırsat eşitliğini sağlayacağız. İl teşkilatı hafızası oluşturmak ve İstanbul’daki tüm teşkilat mensuplarını daha faydalı hale getirmek için Bilgi Bankası kuracağız. İyi İstihdam ve Ticaret ağı kurarak iş ve işçi ihtiyacı olanları bir platformda buluşturacağız. Daha çok sahada yer alarak bilim, teknoloji, ekonomi ve sosyal-kültürel yaşama dair çalışmalar yapacağız. 39 ilçemizin tamamında yapacağımız temaslarla sosyal desteğe ihtiyaç duyanları belirleyeceğiz. Her türlü ihtiyaç sahibine bu projeyle ulaşacağız. İstanbulluların tamamının oylarına talip olacağız. İstanbul’da 1 milyon üye hedefimiz var. Şimdi bu hedefimiz için kolları sıvayacağız.

‘İLETİŞİMİN GÜÇLENMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

- İstanbul seçimlerini Millet İttfakı olarak kazandınız. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile yürüteceğiniz projeler var mı?

23 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’de yeni bir siyasi iklim oluştu. Türkiye’de iktidar sorunu olduğu kadar, bir muhalefet sorunu da olduğunu düşünüyorum. İlk girdiği seçimde hatırı sayılır bir başarı yakalayarak TBMM’ye girmeyi başaran partimiz bu ihtiyaca cevap verdi. Meral Akşener’in Erdoğan’ın karşısında en güçlü alternatifi olduğu su götürmez bir gerçek. CHP ile yapılan ittifak 25 yıllık bir değişimi beraberinde getirdi. Aynı şekilde 14 ilçe belediyesinde de aynı başarı sağlandı. İBB ve 14 ilçe belediyesi İYİ Parti’nin oyları ile kazanıldı. Bu başarı Meral Akşener ve İYİ Parti teşkilatının Türk demokrasisine armağanıdır. Ama CHP’nin ittifak anlayışı içerisinde İYİ Parti’yi görmediğini düşünüyorum. Partimizin üyeleri maalesef CHP’li başkanlar tarafından muhatap alınmıyor ve randevu verilmiyor. Biz iletişimin güçlenmesini sağlayacağız. Millet İttifakı’nın İstanbul’da var olduğunu göstereceğiz. Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile de koordineli çalışacağımızı düşünüyorum.

- Meral Akşener’in Buğra Kavuncu ile paylaştığı bir fotoğraf sonrasında tarafsız olmadığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bunun için ne söylersiniz? Akşener ile konuya ilişkin bir görüşmeniz oldu mu?

Genel Başkanımız ile bu konuya yönelik konuştuk. Genel Başkanımız katıldığı bir yayında Buğra Kavuncu’nun kendisine eşlik ettiğini, fotoğrafın da doğal olarak ortaya çıktığını ve buna bir anlam yüklemenin yanlış olduğunu söyledi. İl başkan adaylarının onun da adayı olduğunu, demokratik ve centilmen bir yarış olmasını istediğini ifade etti. Bu fotoğraftan bir destek anlamı çıkarılmasından dolayı da üzüldüğünü belirtti. Partimiz kongrelerinin çok adaylı olmasının demokrasinin işlediğini ve partimize teveccühün arttığını gösterir. Son yapılan kurultayda da çarşaf liste uygulanarak İYİ Parti’nin Türkiye’de demokrasinin beşiği olduğunu herkese göstermiştir.