İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı yarışında sona gelindi

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi, yarın Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. İl Başkanlığı için Mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Kurucu İl Başkanı olan Genel İdare Kurulu üyesi Ersin Beyaz yarışacak.

İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara göre, 28 ilçe başkanının Kavuncu’nun yanında yer aldığı, Beykoz, Üsküdar, Şişli ve Sultangazi ilçe başkanlarının Beyaz’ı desteklediği, 7 ilçenin ise tarafsız tutum sergilediği belirtiliyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray, Lütfü Türkkan, Aydın Adnan Sezgin, Hayrettin Nuhoğlu, Ahat Andican, Zeki Hakan Sıdalı, Naci Cinisli, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, ve Berna Sukas’ın Kavuncu’yu, Ahmet Çelik, Ümit Beyaz, Ümit Özdağ’ın ise Beyaz’ı desteklediği ifade ediliyor.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın ise il başkanlığı yarışında tarafsız olmaya özen gösterdiği kaydediliyor. Yönetim kurulu listesi oluşturulurken bir ismin her iki adayın listesinde yer almasına izin verilmemesi bekleniyor.

Kavuncu’nun listesinde mevcut isimlerle beraber yeni isimlerin özellikle de kadın ve gençlerin ağırlığının olacağı söyleniyor. Ersin Beyaz’ı destekleyen partililerin bir kısmı mevcut yönetimin belediyede iş vaadiyle delegeler üzerinde baskı kurduğunu öne sürerken, bir kısmı delegelerin çıkar ilişkisi kurmadığını ve özgür iradesiyle taraf olacaklarını ifade ediyor.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı yayınlarda il başkanlığı için tarafsız kaldığı mesajını verse de “bel altı” propaganda konusunda partililerine uyarı niteliğinde ifadeler kullanmıştı. Kongre öncesi bazı sosyal medya hesapları, Kavuncu’yu FETÖ ile ilişkilendiren paylaşımlar yaptı.

Parti tabanına mensup kaynaklar, bunu Akşener’in kastettiği “bel altı propaganda” olarak nitelendirirken, özellikle Ümit Özdağ’a yakın isimlerin Kavuncu’yu aile üyeleri ve önceden bünyesinde yer aldığı Alman BASF firması, Kazakistan Türk İş Adamları Derneği üzerinden FETÖ ile ilişkilendirdiği görüldü.

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kişi sadece kendinden değil, getirdiklerinden de mesuldür... Sağlam vücuda taşıyıcılık yaparak virüs bulaştıranlar, masummuş gibi davranamaz ve sorumluluktan da kaçamaz. Herkes iyi bilsin ki, tertemiz insanların emek ve alın terlerinin sömürülmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle Özdağ’ın ekibine tepki gösterdi. Beyaz’ın düzenlediği bir yemeğe katılan Ümit Özdağ, konuşmasında açık destek verdi.