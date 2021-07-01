İYİ Parti: Kanal İstanbul için referanduma gidilsin

01 Temmuz 2021 Perşembe, 21:09

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı geçen yılın sonlarına doğru 'Acı reçete' demişti. Acı reçetenin ne olduğu böylelikle anlaşılmış oldu" dedi.

İYİ Partili Usta, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Usta, "Kanal İstanbul tartışması çok sağlıksız bir şekilde ilerliyor. Çünkü böyle bir tartışmayı açan Hükümetin toplumu ikna eden kapsamlı bir çalışma yapması gerekir...Bu konu vatandaşa sunulmalı biz referandum yapılmasını talep ediyoruz. Devlet inatla yönetilmez. Hiçbir kurumun haberi olmadan bir anda ortaya çıkmış bir projedir. Bu projenin bir hedefi yok" diye konuştu.

Usta, şu ifadeleri kullandı:

"ACI REÇETENİN NE OLDUĞU BÖYLELİKLE ANLAŞMIŞ OLDU"

Bunlar ekonomi üzerine ciddi bir yük getiriyor. Bunlar tepeden tırnağa bütün fiyatları da artıracak. Daha dün fiyat istikrarı komisyonu’ kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınladı. Hemen aynı gün veya bir gün sonra da tepeden tırnağa her şeyi etkileyecek zam haberleri gelmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı geçen yılın sonlarına doğru 'Acı reçete' demişti. Acı reçetenin ne olduğu böylelikle anlaşılmış oldu.

Kanal İstanbul tartışması çok sağlıksız bir şekilde ilerliyor. Çünkü böyle bir tartışmayı açan Hükümetin toplumu ikna eden kapsamlı bir çalışma yapması gerekir...Bu konu vatandaşa sunulmalı biz referandum yapılmasını talep ediyoruz. Devlet inatla yönetilmez. Hiçbir kurumun haberi olmadan bir anda ortaya çıkmış bir projedir. Bu projenin bir hedefi yok. Bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. Tarım arazileri yok olacaktır, meralar yok olacak, orman alanı yok olacaktır. Uzun süreden beri boğaz trafiğinde hiçbir kazanın olmadığını görüyoruz, böyle bir gerekçeden söz etmek mümkün değil. Boğaz trafiğine baktığımızda yaklaşık 40 bin geçme ihtimali vardır, zaten gemi trafiğinin azaldığı görülmektedir. ÇED Raporunda 84 bin gemi geçeceğine ilişkin bilgi var. Hesaplar en baştan şaşmış. Bu çalışmaların sağlıklı rakamlarla yapılması gerekir.

"CUMHURBAŞKANI BU PARALARI SİZDEN SÖZE SÖKE ALIRLAR DİYEREK TARAFINI BELLİ ETMİŞTİR"

