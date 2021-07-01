Darphane hatıra para basmaya doymuyor: Şimdi de 'Kanal İstanbul' parası

01 Temmuz 2021 Perşembe, 15:14

Geçtiğimiz günlerde ilk temeli atılan 'Kanal İstanbul' projesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 'Hatıra Parası'nı satışa sundu. 3 bin adet basılan gümüş paralar, 300 TL ve kutulu 350 TL ücretle satın alınabiliyor.

İHA'nın aktardığına göre, hatıra parası, satışa çıktığı günden itibaren bir ay boyunca, aynı kişiye tek seferde yapılacak satış miktarı bir adet ile sınırlandırıldı. Söz konusu para iki yıl süreyle Beşiktaş’ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında sunulacak.

FETÖ ORGANİZASYONU İÇİN PARA BASMIŞTI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2012’de FETÖ’nün düzenlediği ‘Türkçe Olimpiyatları’nın 10’uncu yılı nedeniyle basılan hatıra parasının arka yüzünde ‘Türkçe Olimpiyatları’ logosu bulunan hatıra para basmıştı.