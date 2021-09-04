İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Erdoğan’a cevap

"Kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. ‘Zulüm 1453'te başladı' diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ama sadece milletimle beraberim. Ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah. Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma."