İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Erdoğan’a cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 23:00
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Erdoğan’a cevap
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef almıştı.

Akşener'e seslenerek "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" demişti.

"YOKLUĞUMU FIRSAT BİLİP BANA SALLAMIŞSIN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğan’a, A Milli Kadın Voleybol takımını desteklemek için gittiği Belgrad’dan çektiği video ile cevap verdi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan sana Filenin Sultanları'na destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunmuşsun" ifadelerini kullandı.


Akşener videolu paylaşımındaki açıklamasına şöyle devam etti:

"NEFESİNİ HİÇ BOŞUNA YORMA" 

"Kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. ‘Zulüm 1453'te başladı' diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ama sadece milletimle beraberim. Ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah. Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma."

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