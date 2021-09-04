İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Erdoğan’a cevap
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef almıştı.
Akşener'e seslenerek "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" demişti.
"YOKLUĞUMU FIRSAT BİLİP BANA SALLAMIŞSIN"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğan’a, A Milli Kadın Voleybol takımını desteklemek için gittiği Belgrad’dan çektiği video ile cevap verdi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan sana Filenin Sultanları'na destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunmuşsun" ifadelerini kullandı.
Sayın @RTErdogan;— Meral Akşener (@meral_aksener) September 4, 2021
Duydum ki yokluğumu fırsat bilip, yine kürsüden bana sallamışsın... https://t.co/VQCn8Qt8vN pic.twitter.com/cAmo8DOcrz
"NEFESİNİ HİÇ BOŞUNA YORMA"
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