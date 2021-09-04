<p>İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki üçüncülük maçında Filenin Sultanları’na destek olmak için beraberindeki heyetle birlikte Belgrat'a gitti. Uçakta hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi. Marşa Akşener de eşlik etti.</p>
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki üçüncülük maçında Filenin Sultanları’na destek olmak için beraberindeki heyetle birlikte Belgrat'a gitti. Uçakta hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi. Marşa Akşener de eşlik etti.

<p>Meral Akşener, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bugün Hollanda ile üçüncülük maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek olmak için beraberindeki heyetle birlikte Sırbistan'a uçtu.</p>
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Meral Akşener, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bugün Hollanda ile üçüncülük maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek olmak için beraberindeki heyetle birlikte Sırbistan'a uçtu.

<p>İYİ Parti, Akşener’in bulunduğu uçaktan görüntüler yayınladı.&nbsp;</p>
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İYİ Parti, Akşener’in bulunduğu uçaktan görüntüler yayınladı. 

<p>İYİ Parti heyeti, yolculuk sırasında ellerine Türk bayrakları alarak hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi. Marşa, Akşener ve uçaktaki diğer yolcular da eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı uçakta, zaman zaman alkış sesleri yükseldi.</p><p><em>*1,2,3 ve 4.görseller Meral Akşener'in Twitter hesabından alınmıştır.</em></p>
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İYİ Parti heyeti, yolculuk sırasında ellerine Türk bayrakları alarak hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi. Marşa, Akşener ve uçaktaki diğer yolcular da eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı uçakta, zaman zaman alkış sesleri yükseldi.

*1,2,3 ve 4.görseller Meral Akşener'in Twitter hesabından alınmıştır.

<p>Türkiye Hollanda karşısında set vermeden kazandı. 3-0'lık skorla Filenin Sultanları, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı 3. olarak tamamlayarak bronz madalyayı kazandı.</p>
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Türkiye Hollanda karşısında set vermeden kazandı. 3-0'lık skorla Filenin Sultanları, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı 3. olarak tamamlayarak bronz madalyayı kazandı.

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