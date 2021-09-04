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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki üçüncülük maçında Filenin Sultanları’na destek olmak için beraberindeki heyetle birlikte Belgrat'a gitti. Uçakta hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi. Marşa Akşener de eşlik etti.