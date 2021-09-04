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İYİ Parti heyeti, yolculuk sırasında ellerine Türk bayrakları alarak hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi. Marşa, Akşener ve uçaktaki diğer yolcular da eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı uçakta, zaman zaman alkış sesleri yükseldi.
*1,2,3 ve 4.görseller Meral Akşener'in Twitter hesabından alınmıştır.
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