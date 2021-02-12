İYİ Parti, Ümit Özdağ'ı ihraç için yeniden toplanıyor

12 Şubat 2021 Cuma, 06:00

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili “FETÖ’cü olduğuna” yönelik açıklamalarının ardından partisinden ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili, İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK) bu ayın sonunda yeniden toplanacağı belirtildi.

GİK’in, “Özdağ’ın yeniden partiden ihraç sürecinin başlatılması yönünde karar alacağına” vurgu yapılırken, bu kez parti yönetimi “usulde bir hataya yer vermek istemiyor.”

Parti yönetimi, CHP’den istifa eden Muharrem İnce’nin kuracağı partiye “İYİ Parti’den de geçişler olabileceği” yönündeki iddiaları da yalanladı.