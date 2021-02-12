İYİ Parti, Ümit Özdağ'ı ihraç için yeniden toplanıyor
İYİ Parti Genel İdare Kurulu, ihraç edilip mahkeme kararıyla partiye geri dönen Ümit Özdağ yeniden ihracını görüşmek için yeniden toplanıyor.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili “FETÖ’cü olduğuna” yönelik açıklamalarının ardından partisinden ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili, İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK) bu ayın sonunda yeniden toplanacağı belirtildi.
GİK’in, “Özdağ’ın yeniden partiden ihraç sürecinin başlatılması yönünde karar alacağına” vurgu yapılırken, bu kez parti yönetimi “usulde bir hataya yer vermek istemiyor.”
Parti yönetimi, CHP’den istifa eden Muharrem İnce’nin kuracağı partiye “İYİ Parti’den de geçişler olabileceği” yönündeki iddiaları da yalanladı.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Boğaziçi eylemleri ev hapsi de tanımadı
Video Haberler
- Bahçelievler'de binada patlama!
- Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
- Suya kapılan minibüste can pazarı
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Boğaziçi eylemleri ev hapsi de tanımadı